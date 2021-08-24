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Filenin Sultanları, Hollanda'yı da yıktı

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2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda fırtına gibi esen Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuvanın favorilerinden Hollanda'ya da göz açtırmadı. Portakallar'ı 3-0 yenen Filenin Sultanları, 5'te 5 yaptı ve grubundan lider çıktı

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Filenin Sultanları, Hollanda'yı da yıktı
Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda tarih yazıyor. A Millilerimiz, D Grubu'ndaki son maçında Hollanda'yı 3-0 mağlup ederek 5'te 5 yaptı ve üst tura namağlup lider olarak yükseldi.
Sıralamayı yakından ilgilendiren kritik karşılaşma TRT SPOR'dan canlı yayınlandı.
Ay-yıldızlı ekibimiz ilk seti ve ikinci seti aynı skorla 25-21 kazandı. Filenin Sultanları, üçüncü sette de güçlü rakibinin geri dönüşüne izin vermedi. Seti 25-20 alan Ay-yıldızlı ekibimiz, maçtan 3-0 galip ayrıldı. 
Milliler daha önce Romanya, Ukrayna, İsveç ve Finlandiya'yı mağlup etmişti.
 
 
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