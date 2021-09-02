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Filenin Sultanları final için sahada

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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası yarı final maçında yarın(Cuma) son şampiyon Sırbistan ile karşılaşacak

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Filenin Sultanları final için sahada
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Stark Arena'da oynanacak müsabaka, saat 18.00'de başlayacak. Mücadele, TRT 1'den naklen yayımlanacak.
"Filenin Sultanları" şampiyonada oynadığı 7 maçı kazanarak yarı finale yükseldi. Milliler, Romanya'da oynadığı grup müsabakalarında ev sahibi ülkenin yanı sıra İsveç, Finlandiya, Hollanda ve Ukrayna'yı mağlup etti. 8'li finallerde Çekya'ya üstünlük kuran ay-yıldızlı takım, çeyrek finalde ise Polonya'yı mağlup etti. Milli takım, bu müsabakaların 5'ini 3-0, 2'sini ise 3-1'lik skorlarla kazandı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası finalinde mağlup olduğu Sırbistan'a üstünlük kurarak hem rövanşı almayı hem de üst üste 2. kez adını finale yazdırmayı hedefliyor.
 
 
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