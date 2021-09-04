Filenin Sultanları Avrupa üçüncüsü

Filenin Sultanları'ndan bir büyük başarı daha...A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası üçüncülük maçında Hollanda'yı 3-0 yenerek, bronz madalyaya ulaştı. Ay-yıldızlı voleybolcularımız, maç sonrası büyük sevinç yaşadı

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası üçüncülük maçında Türkiye ile Hollanda karşı karşıya geldi. TRT 1'den naklen yayınlanan mücadeleyi 3-0 kazanan Ay-yıldızlı ekibimiz, Avrupa üçüncüsü oldu.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapılan maça iyi başlayan milliler, set boyunca üstün bir oyun ortaya koydu. Tuğba, Ebrar, Eda, Hande ve Zehra ile skor üreten ay-yıldızlı ekip, seti 25-20 alarak 1-0 öne geçti.

Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci sette Hollanda 6-4 üstünlük kurdu. Oyuna ağırlığını koyan "Filenin Sultanları" yakaladığı 5-0'lık seriyle 9-6 öne geçti. Etkili oyununu sürdüren milliler, seti 25-19 kazanarak skoru 2-0'a getirdi.

Üçüncü sete iyi başlayan taraf Hollanda oldu. Uzun süre geride olan A Milli Takım, rakibini 20-20'de yakaladı. Son bölümü daha iyi oynayan ay-yıldızlılar, seti 25-23, maçı da 3-0 aldı. Milliler, bu skorla Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Hande Baladın ve Ebrar Karakurt 13'er, Zehra Güneş 9, Eda Erdem Dündar 8, Tuğba Şenoğlu 5, Cansu Özbay ile Meliha İsmailoğlu 3'er, Meryem Boz ise 2 sayı alarak galibiyete katkı sundu.