Filenin Sultanları 3'te 3 yaptı

Romanya'nın Kaloşvar kentindeki BT Arena'da oynanan karşılaşmada İsveçli Isabelle Haak'ın ilk setin son bölümünde yaptığı hatalarla oyuna ortak olan ay-yıldızlılar, çekişmeli geçen seti 31-29 aldı.
İkinci sete 8-0'lık seriyle başlayan milliler, farkın kapanmasını engelleyemese de 25-21'lik skorla durumu 2-0'a getirdi.
Türkiye, blokta etkili olduğu ve rakibinin manşet hatalarına devam ettiği 3. seti 25-11, karşılaşmayı da 3-0 kazandı.
"Filenin Sultanları", Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonadaki 3. maçından da galip ayrıldı.
Ay-yıldızlılar, gruptaki 4. maçında yarın Finlandiya ile karşılaşacak.
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