Filenin sultanı DAÜ

Erenköy de oynanan Final Serisi 2. karşılaşmasında rakibi Karpaz Gate Marina'yı 25-17, 25-16 ve 25-21’lik set skorları ile 3-0 mağlup eden DAÜ Kadınlar Lig şampiyonluğu kupasını da kazandı

Kadınlarda 2021-2022 Sezonu Lig Şampiyonluğunu DAÜ elde etti. Final Serisi müsabakalarında rakibine karşı 3-0 üstünlük kuran DAÜ Bayanları mutlu sona ulaştı. Erenköy de oynanan Final Serisi 2. karşılaşmasında rakibi KarpazGateMarina'yı 25-17, 25-16 ve 25-21’lik set skorları ile 3-0 mağlup eden DAÜ Bayanları 10. Rauf Denktaş Kupasından sonra Lig şampiyonluğu kupasını da müzesine götürdü.

Müsabakanın ardından düzenlenen törenle Lig Şampiyonu DAÜ 'ne kupa ve madalyaları Başkan Enver Kaya tarafından takdim edilirken , finalist KGM ''ya ödülleri Asbaşkan Hasan Zabitoğlu tarafından verildi. Törende ayrıca müsabakada görevli hakemlere anı plaketleri takdim edildi.

