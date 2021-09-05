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Filenin Efeleri 3'te 3 yaptı

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Avrupa Voleybol Şampiyonası C Grubu'nda yer alan Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup ederek üçüncü maçından da galibiyetle ayrıldı

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Filenin Efeleri 3'te 3 yaptı
2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda heyecan sürüyor. Filenin Efeleri, Finlandiya'da düzenlenen organizasyonda yoluna doludizgin devam ediyor.
C Grubu'nda Kuzey Makedonya ile karşılaşan Filenin Efeleri, rakibini 3-0 mağlup ederek üçüncü maçında üçüncü galibiyetini aldı.
İlk seti 25-22 üstün tamamlayan Milli Takımımız, ikinci seti 25-12, son seti de 25-15 kazanmayı başardı.
İlk maçında olimpiyat ikincisi Rusya 3-1 mağlup eden Voleybol Erkek Milli Takımımız, turnuvaya müthiş bir başlangıç yapmıştı. Millilerimiz, grubundaki ikinci maçında ise İspanya'yı 3-1 mağlup ederek, 2'de 2 yapmıştı.
Rakibimiz Kuzey Makedonya, ilk maçında ev sahibi Finlandiya'ya 3-1, ikinci maçında ise Hollanda'ya 3-0 yenilmişti.
Milliler, son iki maçında Hollanda ve Finlandiya'yla karşılaşacak.
 
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