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Filede Vakıflar Karpaz’dan mutlu döndü

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Büyük Bayanlar ve Büyük Erkekler Liglerinin üçüncü haftasında Vakıflar takımları konuk oldukları Karpaz Gate Marina takımlarını mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattılar

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Filede Vakıflar Karpaz’dan mutlu döndü
Voleybol Liglerine Büyük Bayanlar ve Büyük Erkekler 3. Hafta karşılaşmaları ile devam edildi.
Erenköy’de oynanan KarpazGate Marina -Vakıflar Büyük Bayan müsbakasından 3-0’lık skorla galip ayrılan taraf deplasman takımı Vakıflar oldu. Bu maçın ardından oynanan KarpazGate Marina -Vakıflar büyük erkek karşılaşmasını da aynı skorla 3-0 Vakıflar takımı kazandı.
Mağusa da oynanan gecenin diğer Büyük Bayan müsabakasında DAÜ rakibi UKÜ 'ni 3-0 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.
 
 
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