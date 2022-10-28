Filede Vakıflar Karpaz’dan mutlu döndü

Voleybol Liglerine Büyük Bayanlar ve Büyük Erkekler 3. Hafta karşılaşmaları ile devam edildi.
Erenköy’de oynanan KarpazGate Marina -Vakıflar Büyük Bayan müsbakasından 3-0’lık skorla galip ayrılan taraf deplasman takımı Vakıflar oldu. Bu maçın ardından oynanan KarpazGate Marina -Vakıflar büyük erkek karşılaşmasını da aynı skorla 3-0 Vakıflar takımı kazandı.
Mağusa da oynanan gecenin diğer Büyük Bayan müsabakasında DAÜ rakibi UKÜ 'ni 3-0 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.