Filede Vakıflar Karpaz’dan mutlu döndü

Büyük Bayanlar ve Büyük Erkekler Liglerinin üçüncü haftasında Vakıflar takımları konuk oldukları Karpaz Gate Marina takımlarını mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattılar

Voleybol Liglerine Büyük Bayanlar ve Büyük Erkekler 3. Hafta karşılaşmaları ile devam edildi.

Erenköy’de oynanan KarpazGate Marina -Vakıflar Büyük Bayan müsbakasından 3-0’lık skorla galip ayrılan taraf deplasman takımı Vakıflar oldu. Bu maçın ardından oynanan KarpazGate Marina -Vakıflar büyük erkek karşılaşmasını da aynı skorla 3-0 Vakıflar takımı kazandı.

Mağusa da oynanan gecenin diğer Büyük Bayan müsabakasında DAÜ rakibi UKÜ 'ni 3-0 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.



