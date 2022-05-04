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Filede U16 Kızlar Final Serisi yarın akşam başlıyor

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U16 Kızlar Liginde DAÜ ile Karpaz Gate Marina(KGM) arasında oynanacak olan Final Serisi müsabakaların ilki 6 Mayıs Cuma akşamı saat 19.00 da Erenköy de oynanacak

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Filede U16 Kızlar Final Serisi yarın akşam başlıyor
Voleybolda U16 Kızlar Final Serisi Programı belli oldu.
Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen  U16 Kızlar Liginde DAÜ ile Karpaz Gate Marina(KGM) arasında oynanacak olan Final Serisi müsabakalarıın ilki 6 Mayıs Cuma akşamı saat 19.00 da Erenköy de oynanacak .
Serinin ilk müsabakasının hangi takımın ev sahipliğinde oynanacağı ile ilgili olarak iki takım antrenörünün hazır bulunduğu kura çekimimde ilk müsabaka Erenköy olarak belirlendi. Hatırlanacağı gibi U16 Kızlar Ligi A ve B Grubu olmak üzere iki grupta oynanmış ve daha sonra yarı final serileri oynanmıştı. DAÜ A Grubunu KGM ise B Grubunu lider tamamlamıştı.
DAÜ ve KGM Yarı final serilerinde rakiplerine üstünlük kurarak finale yükselmişlerdi.
Final Serisi ikinci karşılaşması 11 Mayıs Çarşamba gecesi saat 18.30 da Lala Mustafa Paşa Spor Sarayın da oynanacak. Seride 1-1 eşitlik olması halinde şampiyonu belli edecek olan 3. Karşılaşma 14 Mayıs da Atatürk Spor Salonun da saat 14.30 da oynanacak.
 
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