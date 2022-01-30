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Filede U15 Erkekler Ligi şampiyonu DAÜ

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Filede U15 Erkekler Ligi şampiyonu DAÜ
Voleybolda U15 Erkekler Ligi şampiyonu Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) oldu.
Erkekler Final Serisi ikinci karşılaşmasın da rakibi Gazimağusa Belediyesi Çamlık Spor (GMBÇS) karşısında 3-1'lik galibiyet elde eden DAÜ seride durumu 2-0 yaparak 2021-2022 sezonu U15 Erkekler Lig Şampiyonluğunu elde etti. Müsabakanının ilk setini rakibine kaybeden DAÜ daha sonraki 3 seti de alarak müsabakadan 3-1 galip ayrılmasını bildi. Müsabakadan sonra düzenlenen törenle takımlara kupa ve madalyaları Asbaşkan Hasan Zabitoğlu tarafından takdim edildi. Müsabakayı çok sayıda voleybol sever takip etti.
 
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