Filede tempo artıyor

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Voleybol liglerine 2. Hafta oynanacak olan 13 karşılaşma ile devam edilecek

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KKTC Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen 2024-2025 Sezonu Lig müsabakalarına 2. hafta oynanacak olan 13 karşılaşma ile devam edilecek. 2. Hafta da Lefkoşa’da 5, Mağusa’da 7 ve Erenköy de 1 müsabaka olmak üzere toplam 13 karşılaşma ile liglere devam edilecek.
Haftanın Programı
BÜYÜK BAYANLAR
15 Ekim Salı KGM-LVA ESS SAAT 19.00
16 Ekim Çarşamba DAÜ- CİHANGİR GSK LMPS SAAT 19.00
16 Ekim Çarşamba UKÜ-GMBÇS ASS SAAT 19.00
U16 KIZLAR
18 Ekim Cuma DAÜ-KGM LMPS SAAT 18.00
18 Ekim Cuma CİHANGİR GSK-MSA NTSS SAAT 18.00
18 Ekim Cuma YDÜ-LVA NTSS SAAT 19.30
U17 ERKEKLER
18 Ekim Cuma DAÜ-KGM LMPS SAAT 19.30
18 Ekim Cuma GMBÇS-MGSK ARENA SAAT 18.30
U12 KIZLAR
19 Ekim Cumartesi MVOSD-LVA ARENA SAAT 12.00
19 Ekim Cumartesi MGSK-GMBÇS ARENA SAAT 13.30
19 Ekim Cumartesi CİHANGİR GSK-KGM NTSS SAAT 14.00
19 Ekim Cumartesi YDÜ-VAKIFLAR NTSS SAAT 15.30
U13 ERKEK
19 Ekim Cumartesi MGSK-GMBÇS ARENA SAAT 15.00
 
 
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