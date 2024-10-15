Filede tempo artıyor

Voleybol liglerine 2. Hafta oynanacak olan 13 karşılaşma ile devam edilecek



KKTC Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen 2024-2025 Sezonu Lig müsabakalarına 2. hafta oynanacak olan 13 karşılaşma ile devam edilecek. 2. Hafta da Lefkoşa’da 5, Mağusa’da 7 ve Erenköy de 1 müsabaka olmak üzere toplam 13 karşılaşma ile liglere devam edilecek.

Haftanın Programı

BÜYÜK BAYANLAR

15 Ekim Salı KGM-LVA ESS SAAT 19.00

16 Ekim Çarşamba DAÜ- CİHANGİR GSK LMPS SAAT 19.00

16 Ekim Çarşamba UKÜ-GMBÇS ASS SAAT 19.00

U16 KIZLAR

18 Ekim Cuma DAÜ-KGM LMPS SAAT 18.00

18 Ekim Cuma CİHANGİR GSK-MSA NTSS SAAT 18.00

18 Ekim Cuma YDÜ-LVA NTSS SAAT 19.30

U17 ERKEKLER

18 Ekim Cuma DAÜ-KGM LMPS SAAT 19.30

18 Ekim Cuma GMBÇS-MGSK ARENA SAAT 18.30

U12 KIZLAR

19 Ekim Cumartesi MVOSD-LVA ARENA SAAT 12.00

19 Ekim Cumartesi MGSK-GMBÇS ARENA SAAT 13.30

19 Ekim Cumartesi CİHANGİR GSK-KGM NTSS SAAT 14.00

19 Ekim Cumartesi YDÜ-VAKIFLAR NTSS SAAT 15.30

U13 ERKEK

19 Ekim Cumartesi MGSK-GMBÇS ARENA SAAT 15.00



