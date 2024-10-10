Filede sezon 3 karşılaşma ile başladı

2024-2025 Voleybol sezonu önceki akşam Büyük Bayanlarda oynanan, Cihangir GSK ile Karpaz Gate Marina, DAÜ-UKÜ ve Çamlıkspor – Vakıflar maçlarıyla başladı

Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen 2024-2025 Voleybol sezonu önceki akşam Büyük Bayanlarda oynanan 3 karşılaşma ile başladı.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonunda oynanan gecenin ilk karşılaşmasında Cihangir GSK ile Karpaz Gate Marina (KGM) karşı karşıya geldi . Çok çetin geçen karşılaşmadan 3-2 lik skorla galip ayrılan taraf Karpaz Gate Marina oldu.

Bu müsabakanın ardından oynanan gecenin diğer karşılaşmada geçen yılın şampiyonu DAÜ rakibi UKÜ karşısında deplasmandan 3-0 lık skorla galip ayrılan taraf oldu.

Mağusa Arena Spor Salonunda oynanan gecenin diğer karşılaşmasında GMBÇS evinde konuk ettiği Vakıflar 'ı 3-0 mağlup ederek ilk haftayı 3 puanla kapayan taraf oldu. Royal Boya Lefkoşa Voleybol Akademi haftayı bay geçti. Bayan Müsabakaları öncesinde Kanser Hastalarına Yardım Derneği tarafından, Meme Kanseri Farkındalık Ayını simgeleyen görsel pankartla bu konudaki hassasiyete vurgu yapıldı.

Gecenin toplu sonuçları

GMBÇS 3 Vakıflar 0

CİHANGİR GSK 2 KGM 3

UKÜ 0 DAÜ 3

Filede 1. Hafta Programına U12 Kız, U16 Kız , U13 Erkek ve U17 Erkek kategorilerinde Cuma ve Cumartesi oynanacak olan 10 karşılaşma ile devam edilecek.



