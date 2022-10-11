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Filede ilk smaçlar atıldı

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Filede ilk smaçlar atıldı
2022-2023 Sezonu U16 Kızlar Ligi A Grubu Müsabakaları ile başladı.
Girne’de oynanan Esentepe -MGA karşılaşmasını 3-0’lık skorla Esentepe kazandı ve haftayı 3 puanla kapattı. Mağusa da oynanan gecenin diğer karşılaşmasında MSA rakibi MVOSD 'ni 3-0’lık net skorla mağlup etti.
 
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