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Filede heyecan Pazartesi akşamı başlıyor

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2022-2023 Sezonu U16 Kızlar da 10 Ekim Pazartesi akşamı oynanacak 2 karşılaşma ile başlıyor

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Filede heyecan Pazartesi akşamı başlıyor
KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen ve 10 farklı kategoride oynanacak olan lig müsabakaların da perde 10 Ekim Pazartesi akşamı U16 Kız A Grubunda oynanacak olan iki karşılaşma ile başlayacak. Büyük bayanlarda perde 13 Ekim de açılıyor. Yaklaşık olarak 7 ay sürecek olan 2022-2023 salon sezonunda müsabakalar 12 Mayıs da tamamlanacak
Haftanın Programı
U16 Kızlar A Grubu
10 Ekim Saat 18.30
Esentepe-MGA Girne
10 Ekim Saat 18.30
MSA-MVOSD Arena
Büyük Bayanlar
13 Ekim Saat 19.00
UKÜ-KGM ASS
13 Ekim Saat 19.00
Esentepe-DAÜ Girne
U12 Kız ve U13 Erkek
22 Ekim Saat 13.00
MGA-MVOSD Arena Kız
22 Ekim Saat 14.30
MGA-GMBÇS Arena Erkek
 
 
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