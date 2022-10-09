Filede heyecan Pazartesi akşamı başlıyor

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen ve 10 farklı kategoride oynanacak olan lig müsabakaların da perde 10 Ekim Pazartesi akşamı U16 Kız A Grubunda oynanacak olan iki karşılaşma ile başlayacak. Büyük bayanlarda perde 13 Ekim de açılıyor. Yaklaşık olarak 7 ay sürecek olan 2022-2023 salon sezonunda müsabakalar 12 Mayıs da tamamlanacak
Haftanın Programı
U16 Kızlar A Grubu
10 Ekim Saat 18.30
Esentepe-MGA Girne
10 Ekim Saat 18.30
MSA-MVOSD Arena
Büyük Bayanlar
13 Ekim Saat 19.00
UKÜ-KGM ASS
13 Ekim Saat 19.00
Esentepe-DAÜ Girne
U12 Kız ve U13 Erkek
22 Ekim Saat 13.00
MGA-MVOSD Arena Kız
22 Ekim Saat 14.30
MGA-GMBÇS Arena Erkek
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