Filede heyecan Pazartesi akşamı başlıyor

2022-2023 Sezonu U16 Kızlar da 10 Ekim Pazartesi akşamı oynanacak 2 karşılaşma ile başlıyor

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen ve 10 farklı kategoride oynanacak olan lig müsabakaların da perde 10 Ekim Pazartesi akşamı U16 Kız A Grubunda oynanacak olan iki karşılaşma ile başlayacak. Büyük bayanlarda perde 13 Ekim de açılıyor. Yaklaşık olarak 7 ay sürecek olan 2022-2023 salon sezonunda müsabakalar 12 Mayıs da tamamlanacak

Haftanın Programı

U16 Kızlar A Grubu

10 Ekim Saat 18.30

Esentepe-MGA Girne

10 Ekim Saat 18.30

MSA-MVOSD Arena

Büyük Bayanlar

13 Ekim Saat 19.00

UKÜ-KGM ASS

13 Ekim Saat 19.00

Esentepe-DAÜ Girne

U12 Kız ve U13 Erkek

22 Ekim Saat 13.00

MGA-MVOSD Arena Kız

22 Ekim Saat 14.30

MGA-GMBÇS Arena Erkek



