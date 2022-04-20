Filede heyecan Cumartesi yeniden başlıyor

Voleybol U17 Erkeklerde Final, U16 Kızlarda yarı final serileri Cumartesi başlıyor

Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen U17 Erkeklerde Final Serisi ilk müsabakasi Cumartesi günü Lala Mustafa Paşa Spor Sarayında saat 14.00 de DAÜ ile MSA arasında oynanacak.

Serinin ikinci karşılaşması Arena Spor Salonu’nda 26 Nisan Salı akşamı saat 18.00 de oynanacak. U17 Erkekler Final Serisi kazanılmış iki maç esasına göre oynanacak. Seride 1-1 eşitlik olması halinde 3. Mac 29 Nisan Cuma akşamı oynanacak.

KIZLARDA YARI FİNAL SERİSİ

U16 Kızlarda Yarı Final müsabakaları Cumartesi günü başlayacak. A Grubunda oynana klasman müsabakaları sonucunda DAÜ ilk sırayı elde ederken Esentepe 2. siradaki yeri ile Yarı Finale yükselen takımlar oldu. Bu iki takımın rakipleri bu aksam oynanacak olan KGM-GMBÇS müsabakasının ardından belli olacak. DAÜ B Grubu ikincisi ile eşleşirken Esentepe B Grubu 1. Si ile eslecekek. Yarı Final ilk müsabakaları Cumartesi günü oynanacak . Serinin ikinci karşılaşmaları Salı akşamı oynanacak. Grub 1. Leri ilk müsabakaları kendi sahasında oynayacak. Serinin ikinci karşılaşmaları Grub 2. Lerinin sahasında oynanacak. 3. Müsabakaya gerek kalması halinde bu müsabakalar Grub birincilerinin sahasında oynanacak.