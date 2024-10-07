Filede heyecan Çarşamba akşamı başlıyor

Voleybolda 2024-2025 Lig Sezonu 9 Ekim Çarşamba akşamı oynanacak olan 3 karşılaşma ile başlıyor. İlk hafta programında 13 karşılaşma oynanacak

Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen 2024-2025 Sezonu Çarşamba akşamı oynanacak olan 3 karşılaşma ile başlayacak. İlk hafta programında Büyük Bayanlarda 9 Ekim akşamı 3 karşılaşma, Cuma akşamı U16 Kız ve U17 Erkeklerde 5 karşılaşma, Cumartesi U12 Kız ve U13 Erkeklerde oynanacak olan 5 karşılaşma ile ilk hafta programı tamamlanacak.

10 Kategoride düzenlenecek olan Lig Müsabakaları yanında, 13. Rauf Denktaş Kupası, 23. Süper Kupa Finalleri, 2. Osman Çetintaş Kupası ve 2. Şampiyon Melekler Kupası müsabakaları da Salon Programı içerisinde yer alacak. 9 Ekim Çarşamba akşamı başlayacak olan 2024-2025 Salon Müsabakaları programının 30 Nisan tarihinde bitmesi planlandı.

2024-2025 Sezonu Salon programı içerisinde 19 organizasyonun ( Büyük Bayanlar, Büyük Erkekler , U18 Kızlar ,U19 Erkekler , U16 Kızlar , U17 Erkekler, U14Kızlar , U15 Erkekler U12 Kızlar , U13 Erkekler olmak üzere 10 kategoride deplasmanlı lig müsabakaları , Bayanlarda ve Erkeklerde 13. Rauf Denktaş Kupası ve 23. Süper Kupa Finalleri , U16 Kız ve U17 Erkeklerde 2. Osman Çetintaş Kupası ve 2. Şampiyon Melekler Kupası ve Voleybol Okullarının Minik Eller Voleybol Şöleni ) programlandı. Bu organizasyonlara 12 Kulüp toplamda 54 takımla katılım gösterdi.

Bu yıl Voleybol Ligleri’nde yer alacak olan kulüpler şöyle:

Vakıflar Spor Kulübü, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazi Mağusa Belediyesi Çamlık Spor, Karpaz Gate Marina, Royal Boya Lefkoşa Voleybol Akademi, Maraş Gençlik Spor Kulübü, Mağusa Voleybol Akademi, Cihangir Gençlik Spor Kulübü, Maraş Voleybol Okulu Spor Derneği, Yakın Doğu Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Şahlanspor Kulübü

Voleybol Federasyonu Başkanı Enver Kaya yeni sezon öncesi şunları söyledi: "2024-2025 Sezonunun öncelikle bütün katılım gösteren kulüplerimize ve Voleybol Camiasına hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim. Yoğun bir müsabaka ve organizasyon sürecimiz olacak . Katılım gösteren gösteren bütün takımlarımıza başarılar dilerim."



