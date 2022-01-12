Filede büyüklerde play-off yarı finalleri 23 Şubat'ta başlayacak

Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Büyükler Lig Klasman müsabakalarının tamamlanmasının ardından 2021-2022 Sezonu şampiyonlarını belli edecek olan PLAY OFF Yarı Final müsabakaları 23 Şubat da başlayacak. Kazanılmış 3 maç esasına göre oynanacak olan Yarı Final karşılaşmalarının ardından adını finale yazdıran takımlar belli olacak. PLAY OFF Yarı Final Müsabakaları 10. Rauf R. Denktaş Kupasının tamamlanmasının ardından başlayacak.
PLAY OFF Yarı Final Eşleşmeleri
MSA-KGM Erkek ilk maç 23 Şubat 2022
Vakıflar -DAÜ SK ilk maç 23 Şubat 2022
KGM -Vakıflar Bayan ilk maç 24 Şubat 2022
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