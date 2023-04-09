Filede Büyükler finallerinin adı DAÜ – Vakıflar

Osman Çetintaş Büyük Bayanlar Liginde Vakıflar adını finale yazdıran diğer takım oldu. Vakıflar takımı Büyük erkekler finalindeki gibi DAÜ’nün rakibi oldu

Osman Çetintaş Büyük Bayanlar Play Off Yarı Final Serisi 4. karşılaşmasında rakibi Esentepe’yi 3-2 mağlûp eden Vakıflar Seride durumu 3-2 yaptı ve adını finale yazdıran diğer takım oldu.

Büyük Bayanlarda Final Serisi ilk karşılaşması 13 Nisan Perşembe akşamı saat 18.00 Lala Mustafa Paşa Spor Sarayında oynanacak. Büyük Erkeklerde Final Serisi ilk karşılaşması aynı gece saat 20.00 de oynanacak.

Bayanlarda ve Erkeklerde DAÜ ile Vakıflar arasında oynanacak olan Final Serilerine DAÜ 1-0 lık avantajla başlayacak. Final Serisinde üçe ulaşan takım lig şampiyonluğunu elde edecek.

Şampiyon Melekler U14 Kızlar ve U15 Erkekler Liginde bugün 2 karşılaşma oynandı.

U15 Erkeklerde GMBÇS rakibi KGM yı 3-0 , U14 Kızlarda ise GMBÇS , MVOSD 'ni aynı sonuçla 3-0 mağlûp etti.

