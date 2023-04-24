Filede Büyük Erkeklerin şampiyonu aranıyor

Osman Çetintaş Büyük Erkekler Ligi Final Serisi 3. karşılaşması bu akşam Saat 19.00 da Lala Mustafa Paşa Spor Sarayında oynanacak

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Osman Çetintaş Büyük Bayanlar Ligi Final Serisinin tamamlanmasının ardından gözler bu kez Erkekler Finaline çevrildi.

Osman Çetintaş Büyük Erkekler Ligi Final Serisi 3. Karşılaşması Yarın Akşam Saat 19.00 da DAÜ ile Vakıflar arasında Lala Mustafa Paşa Spor Sarayında oynanacak. Seride Vakıfların 2-1 üstünlüğü bulunuyor. Müsabakadan Vakıflar galip ayrılması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. DAÜ galip gelmesi halinde şampiyonu belli edecek olan 4. Ve son karşılaşma 4 Mayıs tarihinde oynanacak.

