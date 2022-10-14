Filede Büyük Bayanlarda mücadele başladı

2022-2023 Büyük Bayanlar ligi dün akşam oynanan 2 karşılaşma başladı.
Girne de oynanan gecenin ilk karşılaşmasında DAÜ deplasmanda Esentepe'yi, 25-10, 25-17 , 25 -21'lık set skorlarıyla 3-0'lık net skorla mağlup etti.
Lefkoşa da oynanan diğer karşılaşmada ise KGM Lefkoşa deplasmaninda ligin yeni takımı UKÜ 'ni 25-20 , 25-20, 21-25 ve 25 -21'lik set skorlarıyla 3-1 mağlup ederek lige galibiyetle başlayan diğer takım oldu.
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