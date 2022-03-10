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Filede bayanlarda DAÜ, erkeklerde MSA avantajlı

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Bayanlarda DAÜ rakibi KarpazGate Marina’yı 3-0 yenerek seride durumu 2-0 yaparken, erkeklerde de Mağusa Spor Akademisi rakibi DAÜ’yü 3-0 yenerek seride durumu 2-0’a getirerek avantaj yakaladı

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Filede bayanlarda DAÜ, erkeklerde MSA avantajlı
Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Büyüklerde Final Serisi ilk karşılaşmaları tamamlandı.
Bayanlarda DAÜ Erkeklerde MSA şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakaladı.
Bayanlarda DAÜ Serinin ilk karşılaşmasında rakibi KGM yı 25-18 , 25-17 ve 25-11 lik set skorları ile 3-0 mağlup etti . DAÜ bu sonuçla seride durumu 2-0 a getirdi.
Erkeklerde Mağusa Arena da oynanan Final Serisi ilk karşılaşmasında MSA rakibi DAÜ’yü 3-0 ( 25-23 , 25-16 , 25-22 ) mağlup ederek ve seride durumu 2-0 yaptı. Erkeklerde Serinin ikinci karşılaşması 16 Mart da Lefkoşa Atatürk Spor Salonunda oynanacak. Bayanlarda Serinin 2. karşılaşması 15 Mart da Erenköy de oynanacak. Her iki müsabakada saat 19.00 da başlayacak.
 
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