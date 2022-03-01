Erkeklerde Vakıflar ve MSA Finali

Voleybol Erkekler Ligi’nde Mağusa Spor Akademisi ve Vakıflar finale yükseldiler.
Serinin ikinci maçında Mağusa Spor Akademisi, KarpazGate Marina’yı ve Vakıfkar da Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni 3-0 yenerek seriyi de 3-0 kazanarak adlarını finale yazdırdılar.
Kadınlarda ise DAÜ, KarpazGate Marina ile finalde karşı karşıya gelecek. Final maçları 9 Mart’ta başlayacak.
BÜYÜK BAYANLARDA FİNALİN ADI DAÜ-KGM
Play OFF Yarı Final Serisine rakibi Vakıflar bayanları karşısında 1-0 lık avantajla başlayan KarpazGate Marina seride oynadığı 2 karşılaşmayı da 3-0 kazanarak , Play OFF Yarı Final Serisinde durumu 3-0 yaparak finale yükseldi ve DAÜ 'nin rakibi oldu. DAÜ ile KGM arasında oynanacak olan Büyük Bayanlar Final Serisi ilk karşılaşması 9 Mart ‘da oynanacak. DAÜ Lig Klasman müsabakalarında rakibine karşı elde etmiş olduğu avantajla Final Sersine 1-0 lık üstünlükle başlayacak . Final Serisinde 3 e ulaşan takım 2021-2022 Sezonu Lig Şampiyonluğunu elde edecek.
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