banner762
banner815
Capital Group 9 Eylül İlkokulu’na yeni fen laboratuvarı kazandırdı
Capital Group 9 Eylül İlkokulu’na yeni fen laboratuvarı kazandırdı
22 0
Çala bademin tam zamanı
Çala bademin tam zamanı
35 0
 
Karanlık Gecelere Son! En İyi Gece Lambaları
Karanlık Gecelere Son! En İyi Gece Lambaları
42 0
Ses kirliliğine dur diyecek yok mu?
Ses kirliliğine dur diyecek yok mu?
23 0
Cuma günü hayat duracak
Cuma günü hayat duracak
64 0
Ağız Sağlığını Olumsuz Etkileyerek Dişlerin Lekelenmesine Neden Olan 6 Alışkanlık
Ağız Sağlığını Olumsuz Etkileyerek Dişlerin Lekelenmesine Neden Olan 6 Alışkanlık
41 0
Kanada 36 yıl sonra Dünya Kupası'nda
Kanada 36 yıl sonra Dünya Kupası'nda
15 0
banner797
banner794

Erkeklerde Süper Kupa şampiyonu Vakıflar

banner476

Filede Büyük Erkekler Süper Kupa karşılaşmasında Vakıflar ile Mağusa Spor Akademisi arasındaki çekişmeli mücadelenin galibi Vakıflar oldu

Erkeklerde Süper Kupa şampiyonu Vakıflar
Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Erkekler Süper Kupa Finali’nde karşı karşıya gelen Vakıflar ile Mağusa Spor Akademisi(MSA) arasındaki 130 dakikalık mücadele sonunda 3-2 lik maç sonucu ile Vakıflar Süper Kupa’nın sahibi oldu.
Baştan sona büyük bir çekişme içerisinde geçen mücadeleden galip ayrılan taraf  karar seti sonunda Vakıflar olurken, müsabakanın ardından düzenlenen törenle takımlara ödülleri Başkan Enver Kaya ve Asbaşkan Hasan Zabitoğlu tarafından verildi.
YILDIZ KIZ KARMASI KARAMAN’A GİDİYOR
Türkiye Yıldız Kızlar Alt Yapı Şampiyonası Grup Eleme Müsabakalarına iştirak edecek olan KKTC Voleybol Federasyonu Yıldız Kız Karması Türkiye’ye gidiyor.
Karaman Grubu’nda Konya, Mersin, Niğde ve Karaman temsilcileri ile müsabakalar yapacak olan yıldızlar Pazar gecesi adaya dönecek.
Yıldız Kız Karması kafilesinde Merve Şengün, Seray Bayraktar, Çağla Avcil, Sonay Gazioğlu, Eylem Yeşilırmak, Elif Sude Bilgen, Nehir Çatankaya, Medine Kalkan, Emel Nur Demir, Naz Önder, Azra Zorba, Doğa Dağcılar sporcu, Erdinç Serdahoğulları ve Kemal Derebeyantrenör olarak bulunuyor.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.