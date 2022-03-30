Erkeklerde Süper Kupa şampiyonu Vakıflar

Filede Büyük Erkekler Süper Kupa karşılaşmasında Vakıflar ile Mağusa Spor Akademisi arasındaki çekişmeli mücadelenin galibi Vakıflar oldu

Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Erkekler Süper Kupa Finali’nde karşı karşıya gelen Vakıflar ile Mağusa Spor Akademisi(MSA) arasındaki 130 dakikalık mücadele sonunda 3-2 lik maç sonucu ile Vakıflar Süper Kupa’nın sahibi oldu.

Baştan sona büyük bir çekişme içerisinde geçen mücadeleden galip ayrılan taraf karar seti sonunda Vakıflar olurken, müsabakanın ardından düzenlenen törenle takımlara ödülleri Başkan Enver Kaya ve Asbaşkan Hasan Zabitoğlu tarafından verildi.

YILDIZ KIZ KARMASI KARAMAN’A GİDİYOR

Türkiye Yıldız Kızlar Alt Yapı Şampiyonası Grup Eleme Müsabakalarına iştirak edecek olan KKTC Voleybol Federasyonu Yıldız Kız Karması Türkiye’ye gidiyor.

Karaman Grubu’nda Konya, Mersin, Niğde ve Karaman temsilcileri ile müsabakalar yapacak olan yıldızlar Pazar gecesi adaya dönecek.

Yıldız Kız Karması kafilesinde Merve Şengün, Seray Bayraktar, Çağla Avcil, Sonay Gazioğlu, Eylem Yeşilırmak, Elif Sude Bilgen, Nehir Çatankaya, Medine Kalkan, Emel Nur Demir, Naz Önder, Azra Zorba, Doğa Dağcılar sporcu, Erdinç Serdahoğulları ve Kemal Derebeyantrenör olarak bulunuyor.

