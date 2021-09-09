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Eda Erdem Dündar'dan tarihi rekor

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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Fenerbahçe Opet'in kaptanı Eda Erdem Dündar, 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın en iyi oyuncuları arasına adını yazdırdı. Eda Erdem, bu unvanı 4 kere üst üste kazanan tarihteki ilk voleybolcu oldu

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Eda Erdem Dündar'dan tarihi rekor
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından turnuvanın mevkilerinde en iyi oyuncularının belirlenmesi için açılan anket sonuçlandı.
En iyi orta oyuncu kategorisinde rakipleri Sırp MilenaRasic, İtalyan CristinaChirichella ve Hollandalı JulietLohuis'i geride bırakarak oyların yüzde 54,6'sını alan Eda Erdem Dündar, turnuvanın rüya takımında yer aldı.
Son dört Avrupa Şampiyonası'nda bu kategoride en iyi oyuncu unvanını elde eden Eda, bunu başaran ilk sporcu oldu.
Milliler, üçüncülük maçında Hollanda'yı 3-0 yenerek bronz madalyaya ulaşmıştı.
 
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