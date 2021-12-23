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Düello MSA’nın

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Voleybol Büyük Erkekler Liginde haftanın önemli karşılaşmasından MSA galip ayrılırken, play off eşleşmesinde 1 – 0 üstünlük avantajını elde etti

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Düello MSA’nın
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Nazım ÖZBİL
Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Voleybol Büyük Erkekler Liginde haftanın önemli karşılaşmasından MSA galip ayrıldı.
MSA ile Vakıflar arasında oynanan müsabakanın ilk setini, etkili bir oyun ortaya koyan MSA aldı. 2. ve 3. setlerde oyundaki üstünlüğü eline geçiren Vakıflar setleri alarak durumu 1 – 2‘ye taşıdı. MSA 4. seti kazanarak müsabakayı final setine taşıdı.
Büyük bir çekişme içerisinde geçen final setinde Vakıflar setin ilk bölümünü önde geçirmesine rağmen set sonunda üstünlüğü eline alan MSA, müsabakadan 3 – 2 galip ayrıldı.
Bu sonuçla zirvede puanlar eşitlenirken, MSA bu galibiyetle play off eşleşmesinde 1 – 0 üstünlük avantajını elde etti.
 
 
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