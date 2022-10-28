KKTC Voleybol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu tarafından açılan sınavlarda başarılı olan aday hakemlerinden Derviş Çapkıner bölge hakem statüsüne yükseldi. Son dönemlerde çıkış yalayan Derviş Çapkıner, fark yaratıyor.

VOLEYBOL HAKEMLİĞİNDE ÖNE ÇIKAN İSİM

1979 doğumlu Derviş Çapkıner, Namık Kemal Lisesi Voleybol takımında faal olarak görev yaptı. 1996 yılında Askeri Okulda Voleybol sevdası devam ederek Askeri Birlik müsabakaların ardından Silahlı Kuvvetler Karagücü Voleybol takımına seçilen ilk KKTC sporcusu olmanın gururunu yaşadı. 2017 yılında açılan KKTC Voleybol Federasyonu Aday hakem kursuna katılıp eğitimi tamamlayarak çok sevdiği parkeye Hakem olarak döndü.

Hakemlik kariyerinde Performans değerlendirilmesi sonucunda, 2022 yılında KKTC Voleybol Federasyonu’nun yapmış olduğu ölçme ve değerlendirme kritikleri neticesinde üst klasmana yükselerek Bölge Hakemliğine terfi ederek öne çıkan isim oldu.

BAŞARILARI ÖDÜLLENDİRİLDİ

Yenidüzen Gazetesi sorumluluğunda yapılan ve her Spor Branşından başarılı olanların belirlendiği "Yılın En İyi Hakemi " ödülüne Voleybol Federasyon Başkanlığınca aday gösterilen Derviş Çapkıner, KKTC Sporuna daha fazla katkı koyabilmek ve daha fazla yeni nesil Sporcularımızın yanında olabilmek için KKTC Okçuluk Federasyonu tarafından açılan kurs ve eğimleri bitirerek diğer önemli bir branşta Hakemlik görevine başladı. 2022 yılında gerçekleştirilen KKTC Spor Aktiviteleri ve Spor insanlarının en önemli ölçme ve değerlendirme birimi KKTC Milli Olimpiyat Komitesinin düzenlediği Olimpizm Ödül Töreninde "2022 Yılı Yılın Okçuluk Hakemi Olimpizm Ödülüne" layık görülen Derviş Çapkıner’in elde etmiş olduğu başarıları ödüllendirilmiş oldu.



