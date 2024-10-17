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DAÜ ve GMBÇS bayanları geceyi galibiyetle kapattı

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DAÜ ve GMBÇS bayanları geceyi galibiyetle kapattı
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KKTC Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Büyük Bayanlar Ligi ikinci hafta karşılaşmalarında DAÜ ve GMBÇS geceyi galibiyetle kapatan takımlar oldu.
Lefkoşa da oynanan UKÜ -GMBÇS karşılaşmasından 3-0 lık skorla galip ayrılan taraf deplasman ekibi GMBÇS oldu.
Mağusa’da oynanan gecenin diğer karşılaşmasında DAÜ evinde konuk ettiği Ligin yeni ekibi Cihangir GSK nü 3-0 mağlup ederek puanını 6 ya yükseltti.
Voleybol Liglerine Cuma ve Cumartesi oynanacak olan U16 ,U17 U12 ve U13 kategorilerindeki 10 karşılaşma ile devam edilecek.
 
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