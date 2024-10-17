DAÜ ve GMBÇS bayanları geceyi galibiyetle kapattı

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Büyük Bayanlar Ligi ikinci hafta karşılaşmalarında DAÜ ve GMBÇS geceyi galibiyetle kapatan takımlar oldu.

Lefkoşa da oynanan UKÜ -GMBÇS karşılaşmasından 3-0 lık skorla galip ayrılan taraf deplasman ekibi GMBÇS oldu.

Mağusa’da oynanan gecenin diğer karşılaşmasında DAÜ evinde konuk ettiği Ligin yeni ekibi Cihangir GSK nü 3-0 mağlup ederek puanını 6 ya yükseltti.

Voleybol Liglerine Cuma ve Cumartesi oynanacak olan U16 ,U17 U12 ve U13 kategorilerindeki 10 karşılaşma ile devam edilecek.

