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DAÜ 12. Osman Maraşlı Anı Turnuvası hafta sonu oynanacak

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“Osman Maraşlı Üçlü Plaj Voleybolu Anı Turnuvası”nın 12’ncisi, 28 Eylül 2024 Cumartesi günü, saat 10:00’da, DAÜ Deniz Tesisleri’nde oynanacak ilk maçlar ile başlayacak

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DAÜ 12. Osman Maraşlı Anı Turnuvası hafta sonu oynanacak
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Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ), Kıbrıs Türk voleybolunun değerli hocası Merhum Osman Maraşlı anısına her yıl geleneksel olarak organize ettiği “Osman Maraşlı Üçlü Plaj Voleybolu Anı Turnuvası”nın 12’ncisi, 28 Eylül 2024 Cumartesi günü, saat 10:00’da, DAÜ Deniz Tesisleri’nde oynanacak ilk maçlar ile başlayacak.
FİNAL MAÇLARI 29 EYLÜL PAZAR GÜNÜ OYNANACAK
Turnuvada takımlar üçlü erkekler, üçlü kadınlar ve 19 yaş altı (U-19) üçlü karışık kategorilerinde mücadele edecek. Üçlü kadınlar ve üçlü erkekler kategorilerinde en fazla bir lisanslı oyuncu yer alabilecek. 19 yaş altı üçlü karışık kategorisinde ise en az bir kadın lisanslı oyuncu yer alabilecek. İki gün sürecek olan turnuva kapsamında katılımcılar hem eğlenecek hem de maçların heyecanını yaşayacak. Çift eleme usulüne göre oynanacak turnuvada, iki maç kaybeden takımlar elenecek. 29 Eylül 2024 Pazar günü oynanacak yarı final ve final müsabakalarının ardından başarılı takımlara kupaları ve para ödülleri takdim edilecek.
KAYITLAR İÇİN SON TARİH 25 EYLÜL
12. Osman Maraşlı Üçlü Plaj Voleybolu Anı Turnuvası’na katılım her kategori için maksimum 16 takımla sınırlı. Turnuvaya kayıt olmak isteyenler, en geç 25 Eylül 2024 Çarşamba günü mesai bitimine kadar 0548 836 33 12 veya 0392 630 23 02 numaralı telefonlar üzerinden kayıt yaptırabiliyor.
 
 
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