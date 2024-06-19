Dark Blue 2.Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Ligi Programı belli oldu

Dark Blue 2.Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Ligi, 6 kategoride düzenlenecek ve 1,3,5,8,10,12 ve 17 Temmuz olmak üzere 7 gece de tamamlanacak

Dark Blue 2.Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Ligi 1 Temmuz Pazartesi günü saat 18.30 başlayacak. Ligin programı belli oldu.

6 kategoride düzenlenecek olan Şampiyona da 122 takım mücadele edecek. Organizasyon 1,3,5,8,10,12 ve 17 Temmuz olmak üzere 7 gece de tamamlanacak. Organizasyonda toplam 186 karşılaşma oynanacak.

Dark Blue 2.Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Liginde U12 Kızlar 13 , U16 Kızlar 11, U13 Erkekler 4, U17 Erkekler 6 ,Büyük Bayanlar 4 ve Büyük Erkekler 3 Grup da olmak üzere klasman müsabakalarını tamamlayacak.

Büyük Bayanlar da gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar Çeyrek Finale, Büyük Erkeklerde Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 6 takım yanında en iyi iki 3. Çeyrek Finale yükselecek.

13 Grub da oynanacak olan U12 Kızlarda ,Gruplarında 1. sırayı elde eden 13 takım yanında en iyi 3 ikinci son 16 ya yükselecek.

4 Grup da oynanacak olan U12 Erkekler de Gruplarında ilk iki sırayı elde eden takımlar Çeyrek Finale yükselecek.

11 Grup da oynanacak olan U16 Kızlarda gruplarını ilk sırada tamamlayan 11 Takım yanında en iyi 5 ikinci son 16 ya yükselecek.

6 Grup da oynanacak olan U17 Erkeklerde grupların da ilk sırayı elde edecek 6 takım yanında en iyi iki 2. Çeyrek Finale yükselecek.

Organizasyon 1 Temmuz da U12 Kız ve U13 Erkekler kategorisinde oynanacak olan 37 karşılaşma ile başlayacak. Şampiyona da Gruplarda oynanacak olan tüm karşılaşmalar kazanılmış tek set üzerinden oynanacak.

İlk hafta programında 1 Temmuz Pazartesi U12 Kız ve U13 Erkek, 3 Temmuz Çarşamba Büyük Bayan ve Büyük Erkek , 5 Temmuz Cuma U16 Kız ve U17 Erkek Grup müsabakaları oynanacak.

