Cihangir’in gururu Merve

Temsilcimiz Merve Çelebi’nin de yer aldığı Türkiye Kar Voleybolu Milli Takımı, Avrupa Turu’nun ilk ayağı olan Wagrain Etabı’nda namağlup şampiyon oldu.

Avusturya’nın ev sahipliğinde düzenlenen Wagrain Etabı’nda final mücadelesinde Çekya’yı 15-5 ve 15-10’luk setlerle 2-0 mağlup eden Türkiye Kar Voleybolu Milli Takımı, altın madalyanın sahibi oldu.

Cihangirli olan Merve Çelebi de Cihangirlilerin gururu olurken, Cihangir Spor Kulübü resmi facebook sayfasından yaptığı paylaşımla Merve Çelebi’yi kutlarken, “Ülkemizin, köyümüzün gururu! Tebrikler!” ifadelerini kullanıldı.