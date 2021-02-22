Çelebi: Zorlu süreçten sonra şampiyonluk, ayrı mutluluk

Avrupa Turu’nda namağlup şampiyon olan Merve Çelebi, “Pandemiden dolayı olarak zor zamanlar geçirdik. Şampiyonluk bize büyük mutluluk verdi ama zorlu bir süreçten sonra şampiyonluğun gelmesi, benim ayrı bir mutluluk oldu.” açıklamasını yaptı

Necati KÜLAHLILAR

Temsilcimiz Merve Çelebi’nin de yer aldığı Türkiye Kar Voleybolu Milli Takımı, Avrupa Turu’nun ilk ayağı olan WagrainEtabı’nda namağlup şampiyon olmuştu.

Avusturya’nın ev sahipliğinde düzenlenen WagrainEtabı’nda final mücadelesinde Çekya’yı 15-5 ve 15-10’luk setlerle 2-0 mağlup eden Türkiye Kar Voleybolu Milli Takımı, altın madalyayı kazanmıştı.

Merve Çelebi şampiyonluğu kazandıktan sonra şu açıklamayı yaptı:

“Pandemiden dolayı psikolojik olarak zor zamanlar geçirdik. Vücudumuzu da bu süreçte olumsuz etkilendi.

Ancak 10 günlük Kayseri Erciyes kampı takıma iyi geldi. Kayseri Erciyes kampının ardından turnuvaya iyi hazırlanmışşekilde geldik. Bu sayede de turnuvayı en iyi derece ile tamamladık. Şampiyonluk bize büyük mutluluk verdi ama böylesi zorlu bir süreçten sonra şampiyonluğun gelmesi, benim ayrı bir mutluluk oldu.”



