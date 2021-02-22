banner583
banner590
Almanya’da Bayern, İspanya’da Atletico kan kaybetti
Almanya’da Bayern, İspanya’da Atletico kan kaybetti
9 0
Elis finallerde
Elis finallerde
20 0
 
Teksas'ta hayat felç oldu
Teksas'ta hayat felç oldu
22 0
Paris Hilton doğum gününde nişanlandı
Paris Hilton doğum gününde nişanlandı
95 0
Fidan: Futbolcularımız bireysel çalışıyorlar
Fidan: Futbolcularımız bireysel çalışıyorlar
41 0
Ne arka lambaları belli ne plakası
Ne arka lambaları belli ne plakası
30 0
Beşparmaklar beyaza büründü
Beşparmaklar beyaza büründü
107 0
banner529
banner570

Çelebi: Zorlu süreçten sonra şampiyonluk, ayrı mutluluk

banner476

Avrupa Turu’nda namağlup şampiyon olan Merve Çelebi, “Pandemiden dolayı olarak zor zamanlar geçirdik. Şampiyonluk bize büyük mutluluk verdi ama zorlu bir süreçten sonra şampiyonluğun gelmesi, benim ayrı bir mutluluk oldu.” açıklamasını yaptı

Çelebi: Zorlu süreçten sonra şampiyonluk, ayrı mutluluk
banner601
Necati KÜLAHLILAR
Temsilcimiz Merve Çelebi’nin de yer aldığı Türkiye Kar Voleybolu Milli Takımı, Avrupa Turu’nun ilk ayağı olan WagrainEtabı’nda namağlup şampiyon olmuştu.
Avusturya’nın ev sahipliğinde düzenlenen WagrainEtabı’nda final mücadelesinde Çekya’yı 15-5 ve 15-10’luk setlerle 2-0 mağlup eden Türkiye Kar Voleybolu Milli Takımı, altın madalyayı kazanmıştı.
Merve Çelebi şampiyonluğu kazandıktan sonra şu açıklamayı yaptı:
“Pandemiden dolayı psikolojik olarak zor zamanlar geçirdik. Vücudumuzu da bu süreçte olumsuz etkilendi.
Ancak 10 günlük Kayseri Erciyes kampı takıma iyi geldi. Kayseri Erciyes kampının ardından turnuvaya iyi hazırlanmışşekilde geldik. Bu sayede de turnuvayı en iyi derece ile tamamladık. Şampiyonluk bize büyük mutluluk verdi ama böylesi zorlu bir süreçten sonra şampiyonluğun gelmesi, benim ayrı bir mutluluk oldu.”
 
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.