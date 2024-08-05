Gazimağusa Belediyesi’nin bünyesinde faaliyet gösteren Çamlık Spor Kulübü’nün düzenlediği plaj voleybolu müsabakaları sona erdi.

Zeki Basri Real Estate sponsorluğunda, Gazimağusa Belediyesi’nin bünyesinde faaliyet gösteren Çamlık Spor Kulübü’nün organize ettiği plaj voleybolu müsabakaları sona erdi. Glapsides Plajı’nda düzenlenen yoğun katılımın olduğu ve kıyasıya rekabet içerisinde sona eren müsabakaların kazananları ödüllerini aldı.

GMBÇS Kulübü Turnuvaya sponsor olan Zeki Basri ve Hüseyin Umay’a plaket takdim etti.

