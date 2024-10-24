Büyük Bayanlarda DAÜ zirveye yerleşti

Voleybol Büyük Bayanlar Liginde 3. hafta müsabakaları tamamlandı. DAÜ 9 Puanla set kaybı yaşamadan zirveye yerleşti. GMBÇS oynadığı 3 karşılaşmayı da kazanarak 1 set kaybı ve 9 puan ve averajla ikinci sırada yer alıyor. Ligin yeni ekipleri Cihangir GSK 4 Puanla 3. sırada yer alırken Ligin diğer yeni ekibi Royal Boya Lefkoşa Voleybol Akademi 3 puanla 4 . sırada yer alıyor. KGM 2 puanla 5. sırada yer alırken Vakıflar ve UKÜ henüz puanla tanışmadı. Büyük Bayanlar Liginde 4. hafta karşılaşmaları 30 Ekim Çarşamba günü oynanacak.
Tüm kategorilerde güncel puan durumlarına www.kktcvoleybol.org sayfasından takip edilebilir.
Büyük Bayanlar Puan durumu https://www.kktcvoleybol.org/2024-2025-buyuk-bayan/
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.