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Büyük Bayanlarda DAÜ zirveye yerleşti

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Voleybol Büyük Bayanlar Liginde 3. Hafta maçları sonunda 9 puanla set kaybı yaşamayan DAÜ takımı zirveye yerleşti

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Büyük Bayanlarda DAÜ zirveye yerleşti
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Voleybol Büyük Bayanlar Liginde 3. hafta müsabakaları tamamlandı. DAÜ 9 Puanla set kaybı yaşamadan zirveye yerleşti. GMBÇS oynadığı 3 karşılaşmayı da kazanarak 1 set kaybı ve 9 puan ve averajla ikinci sırada yer alıyor. Ligin yeni ekipleri Cihangir GSK 4 Puanla 3. sırada yer alırken Ligin diğer yeni ekibi Royal Boya Lefkoşa Voleybol Akademi 3 puanla 4 . sırada yer alıyor. KGM 2 puanla 5. sırada yer alırken Vakıflar ve UKÜ henüz puanla tanışmadı. Büyük Bayanlar Liginde 4. hafta karşılaşmaları 30 Ekim Çarşamba günü oynanacak.
Tüm kategorilerde güncel puan durumlarına www.kktcvoleybol.org sayfasından takip edilebilir.
Büyük Bayanlar Puan durumu https://www.kktcvoleybol.org/2024-2025-buyuk-bayan/
 
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