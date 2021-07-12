Bedi’ste voleybolu keyfi yaşandı

Bedi’s Amatör Plaj Voleybolu Turnuvasının üçüncüsü 10 – 11 Temmuz tarihleri arasında Bedi’s Plajında gerçekleştirildi.
12 takımın mücadele ettiği turnuvada takımlar 4’er kişi ile mücadele etti. Cumartesi günü grup maçlarının tamamlanmasının ardından Pazar günü sabah çeyrek final, akşamüstü yarı final ve finallerin ardından kupanın sahibi finalde rakibini 2-0 yenen Ali Duvarcı, MünürÖzbilgen, ErdoğBarkınay ve Hüseyin Kubilay’ın ekibi Godfathers oldu. Turnuva ikincisi ise Ak Techno takımı ErolAksunlar, CağrıSarpoğlu, Süleyman Devecioğlu ve Halil Altınbaş oldu.
Özel Ödüller:
En değerli oyuncu: Hüseyin Kubilay
En değerli kadın oyuncu: Cağla Kaanoğlu
En iyi seyirci: Dizem Çankaya
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.