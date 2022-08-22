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Bedi’s Amatör Plaj Voleybolu Turnuvası’yla şenlendi

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Cumartesi başlayan ve 12 takım 55 sporcunun mücadele ettiği 5. Bedi’s Amatör Plaj Voleybolu Turnuvası’nda finalde Aras Cars rakibi Team Garga’yı 2 – 0 yenerek şampiyonluğa ulaştı

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Bedi’s Amatör Plaj Voleybolu Turnuvası’yla şenlendi
Yeniboğaziçi Bedis Plajı’nda 5. Bedi’s Amatör Plaj Voleybolu Turnuvası, 20 – 21 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi. 4’lü amatör plaj voleybolu turnuvası Pazar günü oynanan çeyrek final, yarı final ve final maçları ile tamamlandı. Cumartesi başlayan ve 12 takım 55 sporcunun mücadele ettiği turnuvada finalde Aras Cars rakibi Team Garga’yı 2 – 0 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Üçüncülük maçında ise Kaybedeler Kulübü rakibi Team Long Beach’i mağlup ederek üçüncülüğü elde etti.
 Turnuvanın en değerli erkek oyuncusu şampiyon takımdan Said olurken turnuvanın en iyi seyircisi ise Hacer Kutlu oldu.
Turnuva sonunda gerçekleşen ödül töreninde turnuva organizatörü Süleyman Rebge turnuva sponsorları Bedi’s Beach Bar, Aras Cars, Ak Techno Store, Demolay Bar ve Halken İnşaat’a turnuvayı gerçekleştirmelerine yardımcı oldukları için teşekkür ederken takımlara kupa ve madalyalarını takdim etti.
Şampiyon: Aras Cars
 İkinci: Team Garga
Üçüncü: Kaybedenler Kulübü
Dördüncü: Team Long Beach
En iyi Oyuncu : Sadi
En iyi Seyirci: Hacer Kutlu
 
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