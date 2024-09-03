Bedi's plajında smaçlar Osman Çetintaş anısına atıalcak

4. Osman Çetintaş Bedi’s Plaj Voleybolu Turnuvası Paycell Kıbrıs ana sponsorluğunda haftasonu gerçekleşiyor

Şampiyon Melekler Takımı'nın sevilen antrenörü Osman Çetintaş'ın anısına düzenlenen geleneksel Bedi's Amatör Plaj Voleybolu Turnuvası, bu yıl dördüncüsüyle voleybolseverlerle buluşuyor. KKTC Voleybol Federasyonu'nun hakemleri tarafından desteklenen turnuva, 100'ü aşkın voleybolcunun katılımıyla Kuzey Kıbrıs Turkcell'in dijital cüzdan uygulaması Paycell Kıbrıs’ın ana sponsorluğunda düzenlenecek. Amatör erkekler ve kadınlar olmak üzere iki farklı kategoride 7-8 Eylül tarihlerinde oynanacak turnuva, cumartesi günü saat 10.00'da Yeniboğaziçi Bedi's Plajı'nda başlayacak ve pazar günü saat 18.30'da oynanacak final müsabakaları ile sona erecek.

“Turnuvaya yoğun iyi gösteriliyor”

Turnuva hakkında açıklama yapan organizatör Süleyman Rebge, Osman Çetintaş isminin herkes için özel bir anlam ifade ettiğini belirterek, katılım gösteren tüm sporculara teşekkür etti. Rebge ayrıca, Kuzey Kıbrıs Turkcell gibi önemli bir kurumun bu organizasyona destek vermesinden duyduğu mutluluğu ifade etti. Turnuvaya yoğun ilgi gösterildiğini de dile getiren Rebge, gelecek yıllarda da bu anlamlı turnuvanın düzenlenmesini hedeflediklerini belirtti.