Bayanlarda Filenin Süperi DAÜ

Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Büyük Bayanlar Ligi’nde. Süper Kupa sahibini buldu. Atatürk Spor Salonunda oynanan final karşılaşmasında rakibi Karpaz Gate Marina’yı 3-0 mağlup eden DAÜ kupayı müzesine götürdü.

Müsabakanın ardından düzenlenen törenle takımlara kupa ve madalyaları Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütçü tarafından takdim edildi. Müsabakada görevli hakemlere anı madalyaları Geza Kurulu üyesi Hasan Özbaylı tarafından takdim edildi .

