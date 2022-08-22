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Balıkesir de bir şampiyonluk da Maraş Voleybol Okulundan

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Balıkesir de bir şampiyonluk da Maraş Voleybol Okulundan
Balıkesir de düzenlenen Türkiye Kulüpler Plaj Voleybolu Şampiyonasında U21 kategorisinde Maraş Voleybol Okulu adına yarışan Umut-Fatih ıkilisi şampiyonluğu elde etti.
Aynı katagoride Oktay-Eren ıkilisi de 3. Lük derecesini elde etti.
 
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