Balıkesir de bir şampiyonluk da Maraş Voleybol Okulundan

Balıkesir de düzenlenen Türkiye Kulüpler Plaj Voleybolu Şampiyonasında U21 kategorisinde Maraş Voleybol Okulu adına yarışan Umut-Fatih ıkilisi şampiyonluğu elde etti.
Aynı katagoride Oktay-Eren ıkilisi de 3. Lük derecesini elde etti.
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