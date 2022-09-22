Arena’da ‘Zafer Kupası’ mücadelesi başladı

Türkiye Voleybol Federasyonu’nun PRO BEACH TOUR organizasyonun Lefkoşa etabı “Zafer Kupası”nda ilk maçlar yapıldı. -Türkiye Voleybol Federasyonu ortak organizesi aynı zamanda iki ülke arasında imzalanan “Gençlik ve Spor İş birliği Protokolü çerçevesinde” düzenlenen turnuva dün Lefkoşa Beach Volley Arena’da yapılan eleme müsabakalarıyla başladı.

KKTC'nin yedinci kez ev sahipliği yaptığı organizasyonun ilk gününde korta çıkan favori isimler maçlarını kazandı. Bayanlar ve Erkeklerde 30 takımın katılımıyla başlayan ve ilk 5’te yer alacak takımlara toplam 10 bin ’luk para ödülünün dağıtılacağı turnuvaya bugün de eleme karşılaşmalarıyla devam edilecek. Türkiye Voleybol Federasyonu yöneticileriyle federasyon basın mensuplarının da takip ettiği organizasyon yarın, final ve ödül töreniyle tamamlanmış olacak.

