Arena lige hazır

2020 Osman Maraşlı Plaj Voleybolu Ligi altında düzenlenecek olan şampiyona yarın LefkoşaBeachVolley Arena Tesisinde başlayacak

Voleybol Federasyonu tarafından her yıl düzenlenen Plaj Voleybolu Ligi yarın başlıyor.Bu yıl 2020 Osman Maraşlı Plaj Voleybolu Ligi altında düzenlenecek olan şampiyonaLefkoşa BeachVolley Arena Tesisinde başlayacak ve 3 hafta devam edecek.

Şampiyona kadınlar ve erkekler kategorilerinde oynanacak. Organizasyona bayanlarda 13 erkeklerde 7 olmak üzere 20 takım katıldı.

Organizasyonun ilk hafa maçları 12 Ağustos, ikinci hafta ve üçüncühafta maçları 18-19 Ağustos 4. ve son hafta maçları 25 Ağustos’ta oynanacak. Organizasyonda müsabakalar Kadınlarda A ve B Grubu, erkeklerde ise tek grup hâlinde oynanacak.

Şampiyonada toplam da 67 müsabaka oynanacak. Şampiyonanın 4. ve son hafta müsabakalarının tamamlanmasının ardından düzenlenecek törenle dereceye girecek olan takımlara ödülleri takdim edilecek.



