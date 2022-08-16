Amatör voleybolcular Bedi’s Plajı’nda ter dökecek

2022 yılı yazın ikinci organizasyonu olacak olan turnuvada 16 takım ve 80 sporcu mücadele edecek

Bu yıl beşincisi düzenlenecek olan Bedi’s Amatör Plaj Voleybolu Turnuvası, 20-21 Ağustos tarihlerinde Bedi’s Plajı’nda gerçekleştirilecek.

2022 yılı yazın ikinci organizasyonu olacak olan turnuvada 16 takım ve 80 sporcu mücadele edecek. Turnuvada takımlar 4 oyuncu ve isteğe göre 1 yedek oyuncu barındırabilecek.

“Adanın en eğlenceli turnuvası” sloganı ile gerçekleştirilecek turnuvada Cumartesi günü grup maçları oynanacak ve Pazar günü de çeyrek final, yarı final ve final maçları ile turnuva tamamlanacak. Turnuva için son kayıt 19 Ağustos Cuma günü olup aynı gün ise kura çekimi gerçekleşecek. Turnuva Cumartesi ve Pazar saat 10.00’da başlayıp akşamüzeri sona erecek. Yapılan açıklamada turnuvaya kayıt ve bilgi için 05338750027 numaralı telefondan Süleyman Rebge ile irtibat kurulabileceği belirtildi.

