Amatör Plaj Voleybol Turnuvası tamamlandı

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi Bafra Halk Plajında düzenlenen Amatör Plaj Voleybol turnuvasında Eray-Hasan-Erinç rakipleri Okan-Hilmi-Gökhan’nı 2-1 mağlup ederek turnuva şampiyonu oldu

62. Mehmetçik Üzüm festivali programında yer alan sportif faaliyetlerin dördüncü ve son organizasyon olan Amatör Plaj Voleybol turnuvası ile tamamlandı. Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi Bafra Halk Plajında düzenlenen Amatör Plaj Voleybol turnuvasında iki gün boyunca oynanan 16 karşılaşma sonunda şampiyon belli oldu.

AMATÖR PLAJ VOLEYBOL TURNUVASI

61. Mehmetçik Üzüm festivali etkinlikleri çerçevesinde sportif faaliyetler içerisinde düzenlenen Amatör Plaj Voleybol turnuvasında toplam 16 maçın oynandığı Çeyrek final, yarı final, üçüncülük ve final maçları ile tamamlandı. Bafra Halk Plajı Sosyal Tesislerinde tek kategoride gerçekleştirilen ve sporcuların amatör olarak mücadele ettiği Plaj Voleybol turnuvasında 16 takım olmak üzere 48 sporcu mücadele etti. Amatör Plaj Voleybol turnuvasında ilk gün 8 maç oynanarak çeyrek finale yükselen takımlar belirlendi.

ÇEYREK FİNAL

Amatör Plaj Voleybol turnuvası çeyrek final maçlarında Hasan-Eray-Erinç rakipleri Tugay-Hilmi-Gökan’nı 2-0, İbrahim-Fırat-Salih rakipleri Sultan-Ahmet-Hüseyin’i 2-0, Okan-Hilmi-Gökhan rakipleri Ercan-Çağıl-Almila’yı 2-1, Hasan-Mert-Ali rakipleri Fetine-Gizem-Aycan’ı 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

YARI FİNAL

Amatör Plaj Voleybol turnuvası yarı final maçlarında Eray-Hasan-Erinç rakipleri İbrahim-Fırat-Salih’i 2-1, Okan-Hilmi-Gökhan rakipleri Hasan-Mert-Ali’yi 2-0 mağlup ederek finale yükseldi.

FİNAL

Amatör Plaj Voleybol turnuvası final maçlarında Eray-Hasan-Erinç rakipleri Okan-Hilmi-Gökhan’nı 2-1 mağlup ederek Amatör Plaj Voleybol turnuvası şampiyonu oldu. Turnuvanın üçüncülük maçında ise İbrahim-Fırat-Salih rakipleri Hasan-Mert Ali’yi 2-1 mağlup ederek üçüncü oldu.

Amatör Plaj Voleybol turnuvasında şampiyon olan, dereceye giren takımlara ödülleri Mehmetçik Büyükkonuk Belediye başkanı Dr Fatma Çimen Tuğlu, Meclis Üyesi Alparslan Kılıç, BRT Spor Servisinden Ahmet Ogan tarafından verildi.

Amatör Plaj Voleybol turnuvasında sıralama şöyle oluştu.

Sıralama

1. Eray Çoban, Hasan Mertel, Erinç Taşçıoğlu

2. Okan Helvacı, Hilmi Tekoğlu, Gökhan Varol

3. İbrahim Kahyaoğlu, Salih Boztuna, Fırat Kızıltunçlar



