Amatör Plaj Voleybol Turnuvası eşleşmeler belirlendi

62. Mehmetçik Üzüm festivali programında yer alan sportif faaliyetler dördüncüsü olan Amatör Plaj Voleybol turnuvasında mücadele edecek takımların eşleşmeleri belli oldu. Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi Bafra Halk Plajında 10-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olan Amatör Plaj Voleybol turnuvasında iki gün boyunca oynanacak karşılaşmaların ardından şampiyon belli olacak.

16 TAKIM MÜCADELE EDECEK

62. Mehmetçik Üzüm festivali etkinlikleri çerçevesinde sportif faaliyetler içerisinde düzenlenecek olan Amatör Plaj Voleybol turnuvasına katılacak takımlar da belli oldu.

Özgün-Buğra-Hüseyin, Eray-Hasan-Erinç, Mustafa-Ulaş-Mustafa, Tugay-Hilmi-Gökhan, Fırat-İbo-Salih, Tuğrul-Apo-Fatih, Sultan-Ahmet-Hüseyin, Derin-Naz-Ali, Ercan-Çağıl-Almila, Cenk-Sezgin-Ali, Okan-Hilmi-Gökhan, Güney-Evrim-Kamil, Veli-Yağmur-Semih, Hasan-Mert-Ali, Hamza-Arda-Akil, Fethine-Gizem-Aycan’dan oluşan 16 takım mücadele edecek.

KURA ÇEKİMİ

Bafra Halk Plajında düzenlenecek olan Amatör Plaj Voleybol turnuvasında mücadele edecek olan takımların eşleşmeleri çekilen kura ile belli oldu. Kura çekimine Mehmetçik Büyükkonuk Belediye başkanı Dr Fatma Çimen Tuğlu, Şube Amiri Eyyüp Adalıer, Meclis üyesi Asbaşkan Adem Yel, Cemal Aydıntan, Spor Komitesinden Alparslan Kılıç, Tuğrul Kılıç, İbrahim Kahyaoğlu, Ahmet Ogan’ın katılımı ile gerçekleştirildi. Çekilen kura sonucunda (Özgün-Buğra-Hüseyin/Eray-Hasan-Erinç), (Mustafa-Ulaş-Mustafa/ Tugay-Hilmi-Gökhan), (Fırat-İbo-Salih/Tuğrul-Apo-Fatih), (Sultan-Ahmet-Hüseyin/Derin-Naz-Ali), (Ercan-Çağıl-Almila/Cenk-Sezgin-Ali), (Okan-Hilmi-Gökhan/Güney-Evrim-Kamil), (Veli-Yağmur-Semih/Hasan-Mert-Ali), (Hamza-Arda-Akil/Fethine-Gizem-Aycan) eşleşti.

ÖDÜLLER VERİLECEK

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi Bafra Halk Plajında tek kategoride gerçekleştirilecek olan Plaj Voleybol turnuvasında grup maçları sonunda çeyrek final, yarı final ve final karşılaşması sonunda şampiyon belli olacak. Final karşılaşmasının ardından düzenlenecek ödül töreninde dereceye girecek olan takımlara ödüller Mehmetçik Büyükkonuk Belediye başkanı Dr Fatma Çimen Tuğlu, Meclis üyeleri, Spor komitesi yetkilileri tarafından verilecek.



