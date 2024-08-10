Amatör Plaj Voleybol Turnuvası başladı

62. Mehmetçik Üzüm festivali programında yer alan sportif faaliyetlerin dördüncü ve son olan Amatör Plaj Voleybol turnuvası ile başladı. Bafra Halk Plajı Sosyal Tesislerinde 10-11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Amatör Plaj Voleybol turnuvasında ilk gün grup maçları oynandı.62. Mehmetçik Üzüm festivali etkinlikleri çerçevesinde sportif faaliyetler içerisinde düzenlenen Amatör Plaj Voleybol turnuvasında grup aşamasında 8 maçı oynandı. Bafra Halk Plajı Sosyal Tesislerinde tek kategoride gerçekleştirilen ve sporcuların amatör olarak mücadele ettiği Plaj Voleybol turnuvasında 16 takım olmak üzere 48 sporcu mücadele ediyor. Amatör Plaj Voleybol turnuvasında ilk gün 8 maç oynanarak çeyrek finale yükselen takımlar belirlendi.Amatör Plaj Voleybol turnuvasında yarın oynanacak olan çeyrek final, yarı final ve final karşılaşmaları sonunda dereceye girecek olan takımlar belli olurken, düzenlenecek olan ödül töreninde ödüller yetkililer tarafından verilecek.