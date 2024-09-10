4. Osman Çetintaş Bedi’s Plaj Voleybol Turnuvası şampiyonlar belirlendi

Turnuvanın kızlar kategorisi finalin de son şampiyon Rahatta Kal rakibi Bir Takım’ı 2-1 mağlup ederek üst üste üçüncü kez şampiyon olurken, erkekler kategorisi finalinde ise son şampiyon Koopbank Hapii, Fırat’ın Melekleri 2-0 mağlup ederek üst üste üçüncü kez şampiyon oldu

Şampiyon Melekler Takımı’nın sevilen antrenörü Osman Çetintaş’ın ansına düzenlenen geleneksel Bedi’s Amatör Plaj Voleybol Turnuvası oynanan final maçları ile tamamlandı. Bu yıl dördüncü kez voleybol severlerle buluşan Paycell Kuzey Kıbrıs ana sponsorluğunda gerçekleştirilen Süleyman Rebge’nin organize ettiği 4. Osman Çetintaş Plaj Voleybol anı turnuvası amatör kadınlar ve erkelerden oluşan sporcuların katılımı ile gerçekleşti. Kuzey Kıbrıs Turkcell’in dijital cüzdan uygulaması Paycell Kıbrıs’ın ana sponsorluğunda 7-8 Eylül tarihleri arasında Bedi’s plajda gerçekleştirilen, 4. Osman Çetintaş Plaj Voleybol turnuvasında kategorilerde şampiyonlar belli oldu. İki gün boyunca oynanan karşılaşmaların aradından kızlar kategorisinde Rahatta Kal, erkekler kategorisinde ise Koopbank Hapii takımları şampiyon oldu.2 KATEGORİDE YAPILDI“4. Osman Çetintaş” Bedi’s Plaj Voleybol anı turnuvası amatör kadınlar ve erkekler olmak üzere 2 kategoride yapıldı. Kuzey Kıbrıs Turkcell’in dijital cüzdan uygulaması Paycell Kıbrıs’ın ana sponsorluğunda “4. Osman Çetintaş Plaj Voleybol turnuvasında kızlarda 9, erkekelerde 12 takım olmak üzere toplamda 21 takım, 100’ü aşkın voleybolcu şampiyonluk mücadelesi verdi.Yeniboğaziçi Bedi’s Plajında gerçekleştirilen ve iki gün süren Kuzey Kıbrıs Turkcell’in dijital cüzdan uygulaması Paycell Kıbrıs’ın ana sponsorluğunda Süleyman Rebge’nin organize ettiği “4. Osman Çetintaş” Bedi’s plaj voleybol anı turnuvasında ilk gün oynanan grup maçları sonunda finallere kalan takımlar belirlendi. KKTC Voleybol Federasyonu hakemleri tarafından destek verdiği turnuvanın ikinci gününde ise çeyrek final, yarı final ve final maçları oynanarak turnuvada dereceye girenler belli oldu. Turnuvanın kızlar kategorisi finalin de son şampiyon Rahatta Kal rakibi Bir Takım’ı 2-1 mağlup ederek üst üste üçüncü kez şampiyon olurken, erkekler kategorisi finalinde ise son şampiyon Koopbank Hapii, Fırat’ın Melekleri 2-0 mağlup ederek üst üste üçüncü kez şampiyon oldu. Kızlar kategorisinde turnuva üçüncülüğünü Cıstak, erkeklerde ise Aras Cars elde etti. Turnuvada özel ödüller ise en değerli kadın oyuncu Nehir Çatankaya, en değerli erkek oyuncu İsmail Kovancı, En iyi seyirci ise Erinç Taşçıoğlu seçildi.