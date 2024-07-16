2.Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Liginde final gecesi

Dark Blue 2.Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Liginde Şampiyonlar bu akşam belli olacak. Beach Volley Arena’da Final Gecesi saat 18.30 da başlayacak

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen ve 1 Temmuz’da 6 kategoride 123 Takımın katılımı ile başlayan ve 17 gün devam eden Dark Blue 2.Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Liginde Şampiyonlar bu akşam belli olacak.

Altı kategoride oynanacak 3. lük ve Final karşılaşmaları ile şampiyona sona erecek. 3.lük ve Final karşılaşmalarını oynanacak bütün takımlar organizasyon başlama saatinde hazır olmaları gerektiği bildirildi.

Müsabakaların tamamlanmasının ardından düzenlenecek tören öncesinde Cimnastik Federasyonuna bağlı Lefkoşa Cimnastik Kulübünün "Şampiyon Melekler " kareografisinde cimnastik ve dans gösterisi sunulacak. Gösterinin tamamlanmasının ardından dereceye giren takımlara ödülleri takdim edilecek.

Gecenin Programı

Başlangıç: Saat 18.30

Yer : Beach Volley Arena

U12 Kız 3.lük Maçı A1

U17 Erkek 3. lük Maçı A2

U16 Kız 3.lük Maçı Merkez

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U12 Kız Final Maçı A1

U17 Erkek Final Maçı A2

U16 Kız Final Maçı Merkez

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U13 Erkek 3.lük Maçı A1

U13 Erkek FInal Maçı A1

Erkekler 3.lük Maçı A2

Bayanlar 3.lük Maçı Merkez

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Bu müsabakaların tamamlanmasının ardından 20 dakika ara verilecek. Devamında önce Bayan Finali ardından Erkek Finali oynanacak.

Bayan Finali 20.45 Merkez

Erkek Finali 21.30 Merkez



