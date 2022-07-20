2022 Plaj Voleybolu Ligi Şampiyonları belli oldu

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen 2022 Plaj Voleybolu turnuvası dün akşam oynanan final karşılaşmalarıyla birlikte tamamlandı.
Lefkoşa Beach Volley Arena’da oynanan turnuvada U12 Kızlar kategorisinde Esentepe, U13 Erkekler kategorisinde Gazimağusa Belediyesi Çamlık Spor, Yıldız Kızlar kategorisinde Esentepe, Yıldız Erkekler kategorisinde MSA, kadınlarda Sıla -Seray ve erkeklerde de Osman-Umut ikilisi şampiyonluğa ulaştı.
Turnuvada ayrıca kategorilerinde performansıyla dikkat çeken voleybolcular Güner Burgul En Değerli Oyuncu ödülünü aldı. U12 Kız kategorisinde Esra Şengün, U13 Erkekler kategorisinde Özgür İçme,
Yıldız Kızlar kategorisinde Diyar Kalay, Yıldız Erkekler kategorisinde Burak Zorba, Kadınlar kategorisinde Sıla Kayalp ve Erkekler kategorisinde de Osman Çetintaş bu ödüle layık görüldü.
Turnuva sonunda oluşan tablo şöyle:
U12 Kızlar şampiyon Esentepe
U12 Kızlar ikinci GMBÇS
U12 Kızlar üçüncü DAÜ
U13 Erkekler şampiyon
GMBÇS
U13 Erkekler ikinci GMBÇS
U13 Erkekler üçüncü GMBÇS
Yıldız Kızlar Şampiyon
Esentepe
Yıldız Kızlar ikincisi GMBÇS
Yıldız Kızlar üçüncüsü
KGM
Yıldız Erkekler Şampiyonu MSA
Yıldız Erkekler ikincisi GMBÇS
Yıldız Erkekler üçüncüsü
DAÜ
Bayanlar Şampiyonu Sıla -Seray
Bayanlar ikincisi
İsmihan -Elif
Bayanlar üçüncüsü
Lema Zalihe
Erkekler Şampiyonu
Osman-Umut
Erkekler ikincisi
Kemal-Aliosman
Erkekler üçüncüsü
Oktay -Atilla
Kategorilerinde Güner Burgul en değerli oyuncu ödüllerini şu sporcular elde etti.
U12 Kız Esra Şengün
U13 Erkekler Özgür İçme
Yıldız Kızlar Diyar Kalay
Yıldız Erkek Burak Zorba
Bayanlar Sıla Kayalp
Erkekler Osman Çetintaş
Güner Burgul en değerli oyuncu ödülleri ailesi tarafından takdim edildi.
ÖDÜL TÖRENİ
Dereceye giren takımlara ödülleri KKTC Voleybol Federasyon Başkanı Enver Kaya , Asbaşkan Hasan Zabitoğlu , Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsizoğlu ve Yönetim Kurulu üyesi Dr Figen Yaman Lesinger , Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan , GMBÇS Kulüp Başkanı Ulaş Can , KGM Kulüp Başkanı Gürcan Yıkıcı , Esentepe Kulübü Voleybol Sorumlusu Mahmut Emen tarafından takdim edildi .
Ödül töreninde ayrıca Voleybol Federasyonu bünyesinde 25 yıl üzeri hakemlik hizmeti veren Sedat Kılıç ve Zafer Cahit ' e hizmet plaketleri Başkan Enver Kaya tarafından takdim edildi.
Ödül töreninde ayrıca büyükler kategorilerinde ilk üç dereceyi elde eden takımlara ( bayanlar -erkekler) toplam 15000 TL parasal ödül takdim edildi
1. Ler 3500
2. Ler 2500
3. Ler 1500 TL olmak üzere 15.000 TL lik parasal ödülün sahibi oldu.
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