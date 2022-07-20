2022 Plaj Voleybolu Ligi Şampiyonları belli oldu

Lefkoşa Beach Volley Arena’da oynanan finallerde U 12 kızlarda Esentepe, U 13 erkeklerde Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor, yıldız kızlarda Esentepe, yıldız erkeklerde Mağusa Spor Akademisi, kadınlarda Sıla – Seray ve erkeklerde de Osman – Umut şampiyon olmayı başardılar

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen 2022 Plaj Voleybolu turnuvası dün akşam oynanan final karşılaşmalarıyla birlikte tamamlandı.Lefkoşa Beach Volley Arena’da oynanan turnuvada U12 Kızlar kategorisinde Esentepe, U13 Erkekler kategorisinde Gazimağusa Belediyesi Çamlık Spor, Yıldız Kızlar kategorisinde Esentepe, Yıldız Erkekler kategorisinde MSA, kadınlarda Sıla -Seray ve erkeklerde de Osman-Umut ikilisi şampiyonluğa ulaştı.Turnuvada ayrıca kategorilerinde performansıyla dikkat çeken voleybolcular Güner Burgul En Değerli Oyuncu ödülünü aldı. U12 Kız kategorisinde Esra Şengün, U13 Erkekler kategorisinde Özgür İçme,Yıldız Kızlar kategorisinde Diyar Kalay, Yıldız Erkekler kategorisinde Burak Zorba, Kadınlar kategorisinde Sıla Kayalp ve Erkekler kategorisinde de Osman Çetintaş bu ödüle layık görüldü.Turnuva sonunda oluşan tablo şöyle:U12 Kızlar şampiyon EsentepeU12 Kızlar ikinci GMBÇSU12 Kızlar üçüncü DAÜU13 Erkekler şampiyonGMBÇSU13 Erkekler ikinci GMBÇSU13 Erkekler üçüncü GMBÇSYıldız Kızlar ŞampiyonEsentepeYıldız Kızlar ikincisi GMBÇSYıldız Kızlar üçüncüsüKGMYıldız Erkekler Şampiyonu MSAYıldız Erkekler ikincisi GMBÇSYıldız Erkekler üçüncüsüDAÜBayanlar Şampiyonu Sıla -SerayBayanlar ikincisiİsmihan -ElifBayanlar üçüncüsüLema ZaliheErkekler ŞampiyonuOsman-UmutErkekler ikincisiKemal-AliosmanErkekler üçüncüsüOktay -AtillaKategorilerinde Güner Burgul en değerli oyuncu ödüllerini şu sporcular elde etti.U12 Kız Esra ŞengünU13 Erkekler Özgür İçmeYıldız Kızlar Diyar KalayYıldız Erkek Burak ZorbaBayanlar Sıla KayalpErkekler Osman ÇetintaşGüner Burgul en değerli oyuncu ödülleri ailesi tarafından takdim edildi.ÖDÜL TÖRENİDereceye giren takımlara ödülleri KKTC Voleybol Federasyon Başkanı Enver Kaya , Asbaşkan Hasan Zabitoğlu , Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsizoğlu ve Yönetim Kurulu üyesi Dr Figen Yaman Lesinger , Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan , GMBÇS Kulüp Başkanı Ulaş Can , KGM Kulüp Başkanı Gürcan Yıkıcı , Esentepe Kulübü Voleybol Sorumlusu Mahmut Emen tarafından takdim edildi .Ödül töreninde ayrıca Voleybol Federasyonu bünyesinde 25 yıl üzeri hakemlik hizmeti veren Sedat Kılıç ve Zafer Cahit ' e hizmet plaketleri Başkan Enver Kaya tarafından takdim edildi.Ödül töreninde ayrıca büyükler kategorilerinde ilk üç dereceyi elde eden takımlara ( bayanlar -erkekler) toplam 15000 TL parasal ödül takdim edildi1. Ler 35002. Ler 25003. Ler 1500 TL olmak üzere 15.000 TL lik parasal ödülün sahibi oldu.