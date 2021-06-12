2021 Büyükler Omaç Başat Plaj Voleybolu maç programı belli oldu

Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen ve 25 Haziran Cuma günü saat 18.00 de başlayacak olan 2021 Büyükler Omaç Başat Plaj Voleybolu Ligi Programı belli oldu.

Bayanlar ve erkeklerde toplam 18 takımın mücadele vereceği şampiyonada toplam 40 karşılaşma oynanacak.

Bayanlarda ve erkeklerde müsabakalar A ve B Grubu şeklinde oynanacak. Grub müsabakaları tek devreli lig usulüne göre oynanacak . Müsabakalar sonucunda gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar yarı finale yükselecek. Organizasyonda oynanacak olan bütün karşılaşmalar kazanılmış 2 set esasına göre oynanacak.

Organizasyonda ilk hafta müsabakaları 25 Haziran 2. Hafta müsabakaları 2 Temmuz , 3. Hafta müsabakaları 9 Temmuz ve yarı final üçüncülük ve final karşılaşmaları 13 Temmuz da oynanacak. Organizasyon Lefkoşa Beach Volley Arena da yapılacak.

Organizasyonda ilk hafta 12 , 2. ve 3. Hafta 10 ve final haftasında 8 maç olmak üzere toplam 40 müsabaka oynanacak.