Zülfiye Erbilen sevenlerini üzdü

Karpaz bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Mehmetçik bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Mehmetçik köyünün çınarlarından, sevilen sima Zülfiye Erbilen Pazar akşamı vefat etti.

Erbilen’in cenazesi pazartesi günü Mehmetçik Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Mehmetçik Kabristanlığı’na defnedildi.

