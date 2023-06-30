Züğürt ailesi çınarına ağlıyor

Mağusa sevilen bir çınarını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Mağusa esnafının sevilen simalarından olan Biray Süleymasn Züğürt geçtiğimiz çarşamba günü vefat etti.
Züğürt'ün cenazesi pazar günü Mağusa Lala Mustafa Paşa Camisi'nde kılınacak öğle namazı sonrasında cenaze namazına müteakip Mağusa Kabristanlığı'na defnedilecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.