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Züğürt ailesi çınarına ağlıyor

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Züğürt ailesi çınarına ağlıyor
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Mağusa sevilen bir çınarını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Mağusa esnafının sevilen simalarından olan Biray Süleymasn Züğürt geçtiğimiz çarşamba günü vefat etti.
Züğürt'ün cenazesi pazar günü Mağusa Lala Mustafa Paşa Camisi'nde kılınacak öğle namazı sonrasında cenaze namazına müteakip Mağusa Kabristanlığı'na defnedilecek.
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