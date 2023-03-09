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Zorba ailesinin acı günü

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Zorba ailesinin acı günü
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Karpaz bölgesinin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Kaleburnu arka arkaya kaybettiği çınarlarına ağlıyor.
Erenköy-Dipkarpaz Belediyesi’ne bağlı Kaleburnu köyünün çınarlarından Mustafa Zorba dün vefat etti.
Zorba’nın cenazesi bugün kılınan öğle namazına müteakip Kaleburnu köy kabristanlığına defnedildi.
 
 
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