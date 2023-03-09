Zorba ailesinin acı günü

Karpaz bölgesinin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Kaleburnu arka arkaya kaybettiği çınarlarına ağlıyor.

Erenköy-Dipkarpaz Belediyesi’ne bağlı Kaleburnu köyünün çınarlarından Mustafa Zorba dün vefat etti.

Zorba’nın cenazesi bugün kılınan öğle namazına müteakip Kaleburnu köy kabristanlığına defnedildi.



